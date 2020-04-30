Москва, , 09:07 — REGNUM В рамках фестиваля Science Bar Hopping online аспирант факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ им. М. В. Ломоносова, младший научный сотрудник Первого МГМУ им. Сеченова Артур Залевский проведет вебинар по теме «Как суперкомпьютеры (не)создают лекарства против коронавируса». Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Вебинар состоится 30 апреля в 19:00. Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться.

В ходе вебинара Залевский расскажет, как создаются новые лекарства и как суперкомпьютеры позволяют ускорить этот процесс. Также он поделится сведениями, почему испытания лекарств занимают много времени, и как могут помочь исследователям в создании лекарства от коронавируса обычные люди.

Напомним, Science Bar Hopping — это проект Фонда инфраструктурных и образовательных программ (Группа РОСНАНО) и медиакомпании «Бумага». В рамках проекта ученые из разных областей науки рассуждают о существующих технологиях, явлениях и открытиях, которые меняют настоящее, а также формируют будущее.