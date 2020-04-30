Нефтеюганск, Югра, , 08:55 — REGNUM В Нефтеюганске введён карантин в подъезде жилого дома, где ранее жил скончавшийся пациент с COVID-19. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по ХМАО.

Ограничительные мероприятия ввели во втором подъезде жилого дома №64 в 11-м микрорайоне Нефтеюганска для недопущения распространения коронавирусной инфекции, поясняют в надзорном ведомстве.

Жильцы семи квартир смогут выходить в магазин за продовольствием и в аптеку. За соблюдением карантина уполномочены следить полицейские. Медики будут ежедневно контролировать состояние здоровья жильцов.

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