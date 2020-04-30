Париж, , 08:52 — REGNUM Согласно опросу, проведенному институтом Elabe, меры по выходу из изоляции, объявленные премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом, получили широкое одобрение французов, за исключением повторного открытия школ, передает BFM TV.

Так, 90% опрошенных выступают за обязательное ношение масок в общественном транспорте. 93% выступают за меру самоизоляции для людей с COVID-19. 85% респондентов также приветствуют тот факт, что меры по выходу из изоляции могут быть адаптированы в зависимости от департамента.

Тем не менее, 60% опрошенных категорически против открытия школ, которое должно начаться с 11 мая 2020 года.

В целом, период выхода из изоляции является источником беспокойства для более чем 60% французов.

Опрос проводился онлайн с 28 по 29 апреля 2020 года среди французского населения с использованием метода квот.

Как сообщало ИА REGNUM, традиционная церемония, приуроченная ко Дню ландыша 1 мая, состоится в эту пятницу на Елисейских Полях.

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