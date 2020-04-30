Атырау, Казахстан, , 08:48 — REGNUM Число работников, заразившихся коронавирусом на Тенгизском месторождении в Казахстане, достигло 71. Об этом сообщили в оперативном штабе по обеспечению режима ЧП в Атырауской области.

Отмечается, что с 16 апреля с месторождения начали вывозить неоперативный персонал. Планируется вывезти 17 тыс. сотрудников. На сегодняшний день с месторождения уехали 10 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 апреля в Казахстане выявили 3205 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 819 человек, скончались — 25.

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