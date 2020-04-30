Тель-Авив, Израиль, , 08:49 — REGNUM В министерстве здравоохранения Израиля объявили о трех новых случаях смерти от заболевания COVID-19 в стране. Об этом 30 апреля сообщается в заявлении ведомства.

По данным министерства, общее число смертей в стране, таким образом, достигло 215 человек. За прошедшие сутки в Израиле было зарегистрировано 52 новых случая заражения, общее число выявленных инфицированных достигло 15 тыс. 834 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на всю планету. По данным ученых из американского университета Джона Хопкинса, число выявленных случаев инфицирования во всем мире приближается к 3 млн 200 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Десятки тысяч безработных в Израиле не могут получить пособия