Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:41 — REGNUM В настоящее время в Танзании зарегистрировано 480 случаев заражения коронавирусом. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление премьер-министра Танзании Кассима Маджаливы.

По информации журналистов телерадиокомпании, заявление было сделано после масштабной критики правительства в соцсетях по поводу его неспособности ежедневно информировать население о ситуации с COVID-19.

Когда правительство в последний раз публиковало официальные данные о числе зараженных неделю назад, в Танзании было подтверждено 306 случаев заражения коронавирусом.

Отсутствие обновлений данной информации привело к предположениям пользователей о том, что власти скрывают истинное количество случаев.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ВОЗ выступала с критикой мер, принимаемых правительством Танзании для предотвращения распространения коронавируса. В стране не был введен общенациональный карантин, а также запрет на богослужения.

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