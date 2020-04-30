Оттава, , 08:34 — REGNUM За последние сутки в Канаде зарегистрировано 1571 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные публикует министерство здравоохранения страны.

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Таким образом на 29 апреля общее количество пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, составило 51 597 человек. Больше всего инфицированных в Квебеке и Онтарио — 26 594 и 15 728 соответственно.

По данным ведомства, за время пандемии от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, в Канаде скончались 2996 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в центральной канадской провинции Саскачеван начнётся постепенное снятие ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Так, на первом этапе, заработают стоматологические клиники, окулисты, ортопеды и физиотерапевты. Граждане смогут кататься на лодках и ловить рыбу, играть в гольф. На втором этапе, с 19 мая, откроются многие магазины и парикмахерские. По-прежнему будут действовать требования о соблюдении правил социального дистанцирования и личной гигиены.

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