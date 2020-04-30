Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Моддеры (создатели модификаций) выпустили дополнение к игре «Ведьмак 3: Дикая охота», которое добавляет в неё высококачественные модели NPC (неигровых персонажей) и лицевую анимацию вне режима диалогов. Об этом 30 апреля сообщил портал DSOGaming.

Разработчики отметили: их не устраивало то, что движение губ NPC во время обычного игрового процесса кажется непоследовательным и они решили исправить этот момент. Другими словами, головы неигровых персонажей и лицевая анимация будут выглядеть качественно не только в момент разговора с ними главного героя, но и во время обычной игры. Мод можно найти на портале Nexus Mods.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что моддеры выпустили обновление для сюжетной модификации Masquerade игры «Ведьмак», которая вышла в 2007 году. Она добавляет детективное приключение на окраинах Вызимы.

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