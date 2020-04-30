Москва, , 08:39 — REGNUM Наиболее благоприятная среди российских регионов обстановка по коронавирусу наблюдается в Калининградской области. Об этом заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».

Он пояснил, что в самом западном регионе России заражение произошло раньше. С 12 мая в Калининградской области возобновляют работу торговые центры.

Эксперт отметил, что ТЦ отличаются высокой посещаемостью, при снятии карантинных ограничений их открывают позже всего. В Калининграде ситуация не такая сложная, как в Москве, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 29 апреля в России было зафиксировано почти 99,4 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. В Калининградской области выявлено 326 случаев заражений, скончались три человека.

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