Пекин, , 08:32 — REGNUM В Китае за сутки 29 апреля выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом, об этом сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Отмечается, что за последние сутки летальных исходов от COVID-19 не выявлено. В настоящее время в стране болеют 619 пациентов.

Всего в КНР было выявлено более 82,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. От болезней, вызванных коронавирусом, скончались 4633 человека, 77,6 тыс. — выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день Россия находится на восьмом месте в мире по количеству выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 29 апреля, COVID-19 подтвердился у 99 399 человек. При этом 10 286 пациентов, заразившихся коронавирусом, выздоровели, 972 скончались.

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