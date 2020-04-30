Горно-Алтайск, , 08:26 — REGNUM Ученики 1−8 классов в Республике Алтай сегодня, 30 апреля заканчивают учебный год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, учащиеся старших классов продолжат учёбу в мае.

Отмечается, что ранее обсуждалась возможность продлить учебный год для учеников 5−8 классов в школах Горно-Алтайска до 23 мая.

«Но сегодня, 29 апреля, Ольга Сафронова (мэр города, — прим. ред.) заявила о необходимости завершения учебного года в сроки, рекомендованные Минобрнауки», — отметили в правительстве.

Добавим, что согласно рекомендациям министерства образования республики, для 9−10 классов учебный год завершится 23 мая, а для 11-го класса — 7 июня. Между тем, как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Алтая Олег Хорохордин объявил о продлении режима самоизоляции до 15 мая.

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