Мегион, Югра, , 08:25 — REGNUM В городе Мегионе (ХМАО) заражённых коронавирусом жильцов дома 15 по улице Заречной вероятно поместят в медучреждение через суд, в принудительном порядке. Об этом заявил глава города Олег Дейнека в прямом эфире.

Напомним, у нескольких жильцов дома 15 по ул. Заречной в Мегионе было выявлено заражение коронавирусом. В многоэтажке объявлен карантин.

«В первом подъезде люди ответственно подошли к ситуации, они находятся в своих квартирах, соблюдают меры безопасности. Некоторые жители второго подъезда отнеслись к рекомендациям соблюдать предписания Роспотребнадзора несерьёзно — продолжили общаться на лестничных площадках, что повлияло в целом на ситуацию и были выявлены новые случаи заражения вирусом», — отметил Олег Дейнека.

Кроме того, жители дома с подтверждённым заражением коронавирусом, отказываются от госпитализации.

«Будем решать вопрос, как поступить в этой ситуации. Возможно, для решения вопроса придется обращаться в суд», — анонсировал крайние меры мэр Мегиона.

По данным Мегионской городской больницы, по состоянию на утро 30 апреля в Мегионе зарегистрировано 60 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Под медицинским контролем на самоизоляции находятся 1 193 жителя города.