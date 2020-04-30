Мегион, Югра, 30 апреля 2020, 08:25 — REGNUM В городе Мегионе (ХМАО) заражённых коронавирусом жильцов дома 15 по улице Заречной вероятно поместят в медучреждение через суд, в принудительном порядке. Об этом заявил глава города Олег Дейнека в прямом эфире.
Напомним, у нескольких жильцов дома 15 по ул. Заречной в Мегионе было выявлено заражение коронавирусом. В многоэтажке объявлен карантин.
Кроме того, жители дома с подтверждённым заражением коронавирусом, отказываются от госпитализации.
По данным Мегионской городской больницы, по состоянию на утро 30 апреля в Мегионе зарегистрировано 60 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Под медицинским контролем на самоизоляции находятся 1 193 жителя города.