Якутск, , 08:29 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев в целях уменьшения распространения коронавирусной инфекции намерен удержать жителей республики в майские праздники дома — он ввёл ограничения на посещения лесов и загородные прогулки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Мы должны максимально удержать население дома, чтобы не допустить массового скопления народа в местах отдыха на природе. Прошу вас незамедлительно принять оперативное решение об ограничении выезда в майские праздники в лесные массивы и загород в ваших муниципалитетах. В особенности это касается городов и в первую очередь Якутска», — обратился Николаев к главам районов Якутии.

Он добавил, что от того, насколько в эти дни население будет соблюдать ограничения, напрямую зависит развитие дальнейших событий: либо удастся остановить инфекцию, либо произойдёт рост больных с ужесточением карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, темпы прироста заболеваемости COVID-19 в России снизились за два инкубационных периода, в ходе которых действует режим самоизоляции, с 23−30% до 7−8%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.