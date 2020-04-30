Москва, , 08:21 — REGNUM Количество приговоров, вынесенных в России по статьям о получении и даче крупных взяток в крупном размере, в 2019 году достигло 2842 — рекордного значения, которое превышает число приговоров за мелкое взяточничество (1884), следует из данных судебного департамента при Верховном суде РФ.

По статистике департамента, размер примерно половины взяток, из-за которых вынесены приговоры в 2019 году, составлял 150 тыс. рублей и больше. При этом число приговоров за мелкие взятки в прошлом году упало на треть по сравнению с 2018 годом.

В РБК выяснили, что значительную долю (порядка 40%) осужденных за получение крупной взятки составляют сотрудники правоохранительных органов. Еще более трети — сотрудники различных государственных служб, при этом самые крупные суммы (более 150 тыс. рублей) чаще получали именно чиновники, а не силовики.

Около четверти осужденных имеют отношение к другим видам деятельности и в основном работали в коммерческих организациях. Более трети осужденных в прошлом году (468 человек) обвинялись по двум и более преступным эпизодам, причем это были первые преступления в их жизни.

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