Владивосток, 30 апреля 2020, 08:17 — REGNUM В Приморском крае число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 403, сообщается 30 апреля на сайте регионального правительства.
Отмечается, что за сутки 29 апреля в регионе было выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом.
«Число приморцев со статусом «COVID+» — 403 человека», — говорится в сообщении.
Всего с начала наблюдения выздоровели 40 пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в России подтверждено 99 399 случаев заражения коронавирусом. От болезней, вызванных вирусом, скончались 972 человека, 10 286 — выздоровели.
Ранее директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что Россия пройдёт пик заболеваемости COVID-19 в середине мая 2020 года.
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