Хабаровск, , 08:23 — REGNUM Королевство Таиланд не могут покинуть 180 жителей Дальнего Востока. Среди ожидающих вылета на Родину не только туристы, но и те, кто работал в этой стране, имел вид на жительство.

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Как сообщил депутат Государственной думы России от Хабаровского края Борис Гладких ИА Молодой дальневосточник XXI век, всего на острове Пхукет сейчас находятся более 3 тыс. россиян, из них 180 дальневосточников.

«У многих людей заканчиваются средства, лекарства, предметы личной гигиены. Есть там и такие, кто страдает сахарным диабетом, а лекарства уже на исходе, есть дети, в том числе и грудные. Люди создали инициативные группы, обратились ко мне. Мы сейчас собираем актуальные списки граждан, оставшихся в Таиланде», — рассказал Борис Гладких.

Депутат обратился в Минкомсвязи РФ за информацией о ближайших рейсах в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, оставшихся в китайском Шанхае дальневосточников планируют вывезти во Владивосток и Благовещенск 2 мая.