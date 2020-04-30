Токио, , 07:59 — REGNUM Правительство Японии рассматривает возможность продления режима чрезвычайной ситуации еще на месяц в связи с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве.

По его данным, соответствующий вопрос будет обсуждать 1 мая на панельном заседании правительства с участием экспертов. Именно по итогам заседания может быть принято решение о продлении режима ЧС, который пока действует до 6 мая. Источник не исключает, что ограничения могут быть продлены еще на месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Японии подтверждено более 14,8 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Число жертв осложнений COVID-19 в стране превысило 450 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Японии заявили о планах продлить режим ЧС из-за коронавируса