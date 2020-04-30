Токио, , 07:48 — REGNUM Граждане России, желающие вернуться на родину из Японии, смогут вылететь 7 мая вывозным рейсом авиакомпании «Аэрофлот» Токио — Владивосток — Санкт-Петербург — Москва. Об этом посольство РФ в Японии 29 апреля сообщает на своей странице в Facebook.

«Вылет рейса AFL261 Токио — Владивосток — Санкт-Петербург — Москва запланирован на 7 мая 2020 в 12:15 (местное время)… Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах», — говорится в объявлении.

Посольство обращает внимание, что эвакуироваться домой этим рейсом смогут только граждане России, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской Нижегородской, Саранской, Пензенской областях, Республике Карелия, Приморском и Хабаровском крае.

Для тех граждан, у которых уже был билет на рейс российской авиакомпании, перелёт будет бесплатным при условии взаимозачёта между этой компанией и «Аэрофлотом». Для решения вопроса перед вылетом необходимо обратиться в офис «Аэрофлота».

Как сообщало ИА REGNUM, граждане России, желающие вернуться на родину, смогут вылететь из США 4 мая вывозным рейсом авиакомпании «Аэрофлот» из Лос-Анджелеса в Москву.

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