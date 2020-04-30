Берлин, , 07:45 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось на 1478 в Германии за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные института Роберта Коха.

Таким образом, общее количество зафиксированных в ФРГ случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 159 119. Также за 29 апреля в стране скончались 173 человека от осложнений COVID-19. Таким образом общее число умерших в Германии от болезней, вызванных новым коронавирусом, достигло 6288.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в Германии полиция задержала свыше ста человек, протестовавших против карантинных мер в стране.

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