Пермь, , 07:44 — REGNUM В Пермском крае врио губернатора Дмитрий Махонин попросил ответственные ведомства к 4 мая создать условия для возобновления деятельности салонов красоты и парикмахерских, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Махонин считает, что при сохранении сложившейся динамики прироста заболевших (менее 5% в день) можно разрешить работу салонов красоты и парикмахерских.

«Прошу Роспотребнадзор актуализировать регламенты соблюдения ими СанПиН, министерство информационного развития и связи обеспечить организацию электронной записи, создать интерактивную карту таких предприятий. Необходимо также обеспечить регулярную проверку салонов красоты и парикмахерских после их открытия на предмет реализации ими всех противоэпидемических мероприятий», — сказал он.

Окончательное решение по поводу возобновления работы салонов красоты и парикмахерских в регионе примут 4 мая.

Напомним, что парикмахерские и салоны красоты в Прикамье закрыты с 28 марта. Вопрос возобновления работы поднимается с середины апреля. Появилась информация о том, что в условиях режима самоизоляции парикмахеры начали оказывать услуги на дому, при этом невозможно проверить соблюдение санитарных правил.

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