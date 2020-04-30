Барнаул, , 07:40 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили более 300 случаев заражения SARS-CoV-2, ужесточают режим въезда в регион в майские праздники. Как сообщает оперативный штаб региона, на 11 временных пропускных пунктах с 30 апреля приступают к работе сотрудники ГИБДД, Росгвардии, Роспотребнадзора, органов местного самоуправления. Им поставлена задача ограничить посещение Алтайского края для граждан в целях отдыха, туризма и путешествий, а также минимизировать риски появления новых очагов коронавирусной инфекции.

«Всем прибывающим в регион придётся пройти строгую процедуру паспортного контроля, получить уведомление Роспотребнадзора о необходимости обеспечить самоизоляцию на 14 дней со дня прибытия в наш регион, сообщить о приезде в службу 112. Со всех гостей края будут взяты данные о целях приезда, месте и сроках пребывания в крае. Отдельно отмечается, что грузовой транспорт будет следовать в обе стороны также с проверкой, но без препятствий», — пояснили в оперштабе.

Его участники рассчитывают, что межрегиональные перемещения жителей Сибири должны сократиться до минимума.

Напомним, по состоянию на 29 апреля круг выявленных зараженных SARS-CoV-2 составлял 348 человек.

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