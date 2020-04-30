Пермь, , 07:26 — REGNUM В Пермском крае учителя и воспитатели, которым приходится использовать новый формат для обучения в условиях эпидемии коронавируса, получат единовременные выплаты, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Сотрудникам дошкольных образовательных учреждений, которые задействованы в работе дежурных групп во время изоляции, получат до 10 тыс. рублей. Размер выплаты зависит от рабочих дней и количества детей в группе. Всего из резервного фонда Пермского края на допвыплаты воспитателям выделяют более 9,3 млн рублей. На данный момент в регионе дежурные группы работают в 154 детских садах, их работу обеспечивают более 1200 человек.

Для учителей предусмотрена единовременная выплата в размере до 20 тыс. рублей. Из краевой казны выделяют в общей сложности около 135 млн рублей. «При распределении выплат педагогам будем учитывать проведение уроков в режиме видеоконференцсвязи, применение цифрового образовательного контента, организацию бесконтактных способов передачи информации и прочее. Совместно с педагогическим сообществом разработаем критерии оценки. Постараемся учесть, в том числе, и мнение ребят, которым учителя старались преподнести материал увлекательно», — сказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

Стоит отметить, дистанционный формат обучения школьников и студентов начали практиковать с 6 апреля. Для организации удаленного режима обучения из школ было передано во временное пользование более 4600 компьютеров учителям и почти 800 компьютеров школьникам.