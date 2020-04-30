Веллингтон, , 07:26 — REGNUM Еще три случая заражения коронавирусом нового типа выявили в Новой Зеландии за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Сообщается, что один из случаев связан с контактом с уже известным пациентом. Обстоятельства двух других заражений пока не известны и расследуются. Таким образом, в Новой Зеландии с начала пандемии подтверждено 1476 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о победе над коронавирусной инфекцией в стране. В связи с этим в стране ослабили ряд ограничений, которые подразумевает режим чрезвычайной ситуации.

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