Москва, 30 апреля 2020, 07:25 — REGNUM Союз журналистов России (СЖР) совместно с руководством Международной федерации журналистов подготовил проект декларации прав журналистов для обсуждения на площадке Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил 30 апреля глава СЖР Владимир Соловьев.
Россия выступит с инициативой, приурочив её к Всемирному дню свободы печати, который ежегодно отмечают 3 мая.
«Мы предлагаем в ближайшее время на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций впервые в истории попытаться провести для принятия декларацию защиты прав журналистов», — цитирует РИА Новости Соловьева.
По его словам, особую актуальность документ получил в связи с продолжающимися попытками ограничить работу российских журналистов в разных странах мира. Речь, в частности, идёт об Украине, США, ЕС и странах Прибалтики.
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