Змеиногорск, Алтайский край, , 07:20 — REGNUM В Змеиногорский район Алтайского края, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, в рамках всероссийской акции #МыВместе доставлена гуманитарная помощь. Как сообщили в региональном штабе акции, для пожилых людей (65+), многодетных и малообеспеченных семей 29 апреля из Барнаула было отправлено пять тонн продуктов.

«Списки нуждающихся сформировали органы социальной защиты населения. Пожилым людям передадут 350 продуктовых наборов. Для семей с детьми направлено 175 кг сырной продукции, 500 кг крупы, 500 л питьевой воды и 150 л напитка «АйЧай» от Барнаульского пивоваренного завода», — отмечают общественники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, массовая вспышка SARS-CoV-2 произошла из-за невовремя проведённых карантинных мероприятий на Корбалихинском руднике. После того, как в местный стационар с подтвержденным SARS-CoV-2 были госпитализированы 143 сотрудника рудника, Змеиногорский район закрыли на карантин.

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В Змеиногорске продукты будут развозить волонтеры, наборы для сельчан передадут главам сельских советов. Затем продуктовая помощь из Барнаула поступит и в другие муниципалитеты Алтайского края.

Напомним, по состоянию на 29 апреля, круг выявленных зараженных SARS-CoV-2 составлял составляет 348 человек. Только за вчерашний день выявили 24 новых случая.

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