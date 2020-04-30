Пермь, , 07:11 — REGNUM В Пермском крае с 1 по 11 мая режим самоизоляции не будет распространяться на случаи выезда на дачи, садовые участки и возвращения с дач, садовых участков домой. Решение принято штабом по борьбе с COVID-19.

Дачникам разрешили передвигаться любым транспортом. При этом в общественном транспорте не забывать о соблюдении санитарных правилах, использовать средства индивидуальной защиты.

В краевом Управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что послабление режима для дачников не подразумевает разрешение на сбор компаний на дачных участках. Ходить в гости и принимать гостей на даче под запретом в целях предотвращения распространения коронавируса.