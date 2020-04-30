Анадырь, , 07:29 — REGNUM На Чукотке более 400 семей получили выплаты на детей до трёх, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Семьям с детьми до трёх лет за апрель выплатили по пять тыс. рублей на каждого ребёнка за апрель. Общая сумма выплат составила 2,3 млн рублей.

«Средства на эти выплата поступили из федерального бюджета, она уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, В Калуге 8 тыс. 634 семьи получили дополнительные выплаты на детей до трёх лет на сумму 47 млн рублей.