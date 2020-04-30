Пермь, , 07:01 — REGNUM В Пермском крае дистанционное образование школьников и студентов продлено до 15 мая. Такое решение принято штабом по борьбе с COVID-19.

Министр образования края Раиса Кассина заявила, что школам предложено частично перенести неосвоенные программы по некоторым предметам на следующий учебный год, например, по физике и химии, где необходимо проводить лабораторные работы. После 15 мая и до конца учебного года обучение рекомендовано вести в формате индивидуальных консультаций.

Напомним, ранее в Перми мэрия рекомендовала местным школам досрочное завершение учебного года для учеников младшего и среднего звена. Так, для начальной школы учебный год должен завершиться 30 апреля, для средней — 15 мая.

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