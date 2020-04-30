Москва, , 06:54 — REGNUM Точно спрогнозировать, когда можно будет возобновить международное пассажирское авиасообщение в России, пока затруднительно, заявил 29 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире RTVI.

«Мы прогнозировать с вами может все что угодно, но четкого понимания нет ни у кого», — сказал представитель Кремля.

Напомним, регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты других стран прекращено 27 марта. На прошлой неделе совладелец аэропорта «Шереметьево» предположил, что перелёты в другие страны могут стать доступными лишь в июле 2020 года.

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