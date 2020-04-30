Пермь, , 06:51 — REGNUM В Пермь вернулась женская футбольная команда «Звезда — 2005», которая две недели находилась на карантине в Подмосковье после заграничной поездки, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Наконец-то команда вернулась домой. Все чувствуют себя хорошо», — сказала директор ЖФК «Звезда 2005» Ксения Перевозчикова.

После двухнедельного карантина в Подмосковье спортсменки попали на новый карантин в Перми. Согласно решению регионального оперативного штаба по противодействию распространения эпидемии, игроки, тренеры и медицинская служба клуба проведут время карантина по месту жительства.

Напомним, футболистки застряли в Турции из-за пандемии коронавирусной инфекции. Вернуться в Россию спортсменки должны были 31 марта, но вылететь в Москву удалось только 14 апреля.

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