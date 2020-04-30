Сеул, , 06:48 — REGNUM Впервые с начала наблюдений за распространением SARS-CoV-2 в Южной Корее не зафиксировано новых случаев инфицирования новым коронавирусом внутри страны, 30 апреля сообщается на сайте южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Однако отмечается, что были выявлены четыре новых завозных случая заражения. Общее число случаев инфицирования в республике составляет 10 765. Кроме того, за последние 24 часа в Южной Корее зарегистрирован один летальный исход от COVID-19. Общее количество умерших пациентов с COVID-19 достигло 247 человек, а излечившихся — 9059

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Австрии Себастьян Курц провели телефонный разговор, касающийся сотрудничества в борьбе с коронавирусом.

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