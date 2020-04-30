Кейптаун, , 06:48 — REGNUM Новых 354 случая заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Южно-Африканской республике, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Отмечается, что это наибольшее число выявленных случаев за одни сутки с начала пандемии коронавируса нового типа. Таким образом общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в ЮАР достигло 5350.

«К сожалению, мы сообщает о 10 новых летальных случаях сегодня», — добавили в минздраве республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 33,5 тысячи. Наибольшее количество зараженных зафиксировано в Египте и ЮАР.

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