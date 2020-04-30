Петропавловск-Камчатский, 30 апреля 2020, 06:50 — REGNUM За последние сутки на Камчатке выявили ещё 24 случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего с начала наблюдений в регионе количество заражений составило 265 случаев. Все заражённые изолированы или помещены в госпиталь. Их контакты находятся под наблюдением медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка стала антилидером Дальнего Востока по ежесуточному приросту заражённых коронавирусом.