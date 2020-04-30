Оренбург, , 06:37 — REGNUM В Оренбурге на карантин закрыт двухподъездный пятиэтажный дом по пер. Тупой. Ограничительная мера введена до 13 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В течение двух недель вход и выход из здания ограничены. Доставкой продовольствия и лекарств займутся муниципальные службы. Места общего пользования многоэтажки полностью продезинфицированы.

Согласно данным карты распространения COVID-19 в регионе, Оренбург является самым неблагополучным муниципальном образованием по количеству случаев заражения коронавирусом — 174. Ранее в областном центре карантин объявляли в двух многоквартирных домах и одном общежитии.