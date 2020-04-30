Владивосток, , 06:28 — REGNUM В Приморье за сутки выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На 30 апреля в Приморье официально подтверждён коронавирус у 403 человек.

В основном коронавирус фиксируют в крупных городах края: Владивостоке, Находке, Артеме, а также Михайловском районе, где был ранее выявлен групповой очаг.

30 апреля выписали из больниц с полным выздоровлением четырёх человек. Общее число излечившихся — 40 человек. Зарегистрировано три летальных случая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за последние сутки число заражённых коронавирусом составило 29 человек.