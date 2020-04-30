Тюмень, , 06:13 — REGNUM В Тюмени на улицах появились баннеры с портретами ветеранов Великой Отечественной войны. В таком формате в период самоизоляции граждан тюменцы чтят память советских людей, защитивших страну от фашистских захватчиков, сообщает региональный оперативный штаб.

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике распространения коронавирусной инфекции

На баннерах размещены портреты 91-летнего жителя блокадного Ленинграда Владимира Романовича Кноля, 92-летней труженицы тыла Зинаиды Осиповны Леменковой и 82-летней бывшей узницы фашистского концлагеря Валентины Петровны Сарапу.

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Напомним, в период пандемии коронавируса в регионе отменены массовые мероприятия в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.