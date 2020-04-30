Тюмень, 30 апреля 2020, 06:13 — REGNUM В Тюмени на улицах появились баннеры с портретами ветеранов Великой Отечественной войны. В таком формате в период самоизоляции граждан тюменцы чтят память советских людей, защитивших страну от фашистских захватчиков, сообщает региональный оперативный штаб.
На баннерах размещены портреты 91-летнего жителя блокадного Ленинграда Владимира Романовича Кноля, 92-летней труженицы тыла Зинаиды Осиповны Леменковой и 82-летней бывшей узницы фашистского концлагеря Валентины Петровны Сарапу.
Напомним, в период пандемии коронавируса в регионе отменены массовые мероприятия в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.