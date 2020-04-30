Москва, , 05:48 — REGNUM Существует большой риск возникновения второй волны заражений коронавирусом в мире, поэтому полностью снимать введённые в России ограничения — преждевременно, заявил 29 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVi.

«Риск очень большой возобновления волны… потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения», — сказал он.

По его словам, процедуры выхода из режима самоизоляции во всех странах разные, но их объединяет поэтапность.

Ранее Песков выразил надежду на то, что Россия выходит на плато по заражению новым коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков предположил, что РФ выходит на плато по заражению коронавирусом