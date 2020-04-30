Харбин, Китай, , 05:43 — REGNUM В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая не выявлено новых случаев заболевания COVID-19, сообщает 30 апреля агентство Синьхуа.

В настоящее время в регионе также выявлен новый бессимптомный случай заражения инфекцией, сообщили в провинциальной комиссии здравоохранения. Всего же в Хэйлунцзяне подтверждено 553 внутренних случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Еще 386 заболевших прибыли в регион из-за рубежа.

В настоящее время в регионе имеется всего девять бессимптомных «импортных» случаев заболевания инфекцией. Как сообщало ИА REGNUM, пару недель назад в регионе наблюдался всплеск заболеваемости COVID-19 из-за наплыва приезжих больных из-за рубежа.