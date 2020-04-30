Шанхай, Китай, , 05:38 — REGNUM В Шанхае выявлено два новых «импортных» случая заболевания COVID-19 и ни одного внутреннего случая передачи инфекции, сообщает 30 апреля агентство Синьхуа.

Все заболевшие являются гражданами Китая, вернувшимися в Шанхай из Сингапура и США, сообщили в муниципальной комиссии здравоохранения. В настоящее время они получают медицинскую помощь в местных госпиталях. Еще 38 человек, тесно контактировавших с заболевшими, сейчас находятся под наблюдением медиков.

В Шанхае с начала эпидемии подтверждено 308 «импортных» случаев заболевания опасной инфекцией. Еще 42 человек по-прежнему получают медицинскую помощь в больницах города. Число внутренних случаев заболевания составляет 339.