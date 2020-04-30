Мехико, , 05:38 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения нового коронавирусом в Мексике увеличилось на 1 047 за сутки и достигло 17 799, сообщил главный эпидемиолог мексиканского министерства здравоохранения Хосе Луис Аломиа 29 апреля в ходе пресс-конференции.

Отмечается, что на контроле медиков находятся еще 13 263 подозрительных случая заражения. Кроме того, за истекшие 24 часа в стране от COVID-19 скончались 163 пациента. С начала эпидемии в стране было зарегистрировано 1732 летальных исходов от этого заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля стало известно о результатах опроса граждан Мексики по оценке действий правительства по сдерживанию коронавирусной инфекции. Оказалось, что 73% жителей страны согласны с продлением карантинных ограничений до конца мая, которое объявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мексике число случаев заражения коронавирусом превысило 16 тысяч