Москва, , 05:13 — REGNUM Надежду на то, что Россия выходит на плато по заражению новым коронавирусом, выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 апреля в интервью телеканалу RTVI.

При этом он подчеркнул, что режим самоизоляции, продленный до 11 мая в России, все-таки необходимо продолжать соблюдать.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Дмитрий Песков заявил, что Россия должна выйти на плато по коронавирусу в середине мая.

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