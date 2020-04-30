Вашингтон, , 05:35 — REGNUM Граждане России, желающие вернуться на родину, смогут вылететь из США 4 мая вывозным рейсом авиакомпании «Аэрофлот» из Лос-Анджелеса в Москву. Об этом посольство РФ в США сообщает 29 апреля на своей странице в Twitter.

«Вылет рейса № AFL107 Лос-Анджелес — Москва запланирован на 4 мая в 16:05 (местного времени). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях и Мордовии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что списки вылетающих будут формироваться на основании регистрации на портале «Госуслуги».

Для тех граждан, у которых уже был несданный билет на рейс российской авиакомпании, перелёт будет бесплатным при условии взаимозачёта между этой компанией и «Аэрофлотом». Для решения вопроса перед вылетом необходимо обратиться в офис «Аэрофлота».

Как сообщало ИА REGNUM, около 300 граждан России, включая 19 школьников, вылетели домой на вывозном рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву.

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