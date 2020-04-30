Курган, , 05:05 — REGNUM В Кургане под окнами домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, в майские праздники преподаватели Курганского областного колледжа культуры и участники Зауральского ансамбля песни и танца проведут концерты. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Николай Яковлевич Лукин слушает любимые песни с семьёй, соблюдая режим самоизоляции Пресс-служба губернатора Курганской области

Песни военных лет уже спеты во дворе дома №22 в 1-м микрорайоне Заозерного. Концерт был организован для 96-летней Ольги Прокопьевны Семёновой, которая в годы Великой Отечественной войны воевала в зенитном полку и дошла до Праги.

Николай Яковлевич Лукин, проживающий в соседнем доме, освобождал Варшаву и брал Кенигсберг. Победу встретил на берегу Балтийского моря.

Mg2525 Пресс-служба губернатора Курганской области

Организаторами концерта Победы выступило правительство Курганской области и администрация Кургана. Концерты артистов напоминают курганцам, что в их доме живёт ветеран, к которому они обязаны проявить почёт и уважение.

Напомним, массовые празднования 75-летия Победы в Кургане отменены из-за режима самоизоляции граждан в связи с пандемией коронавируса.