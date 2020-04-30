Ухань, Китай, , 04:53 — REGNUM Башня желтого журавля, являющаяся достопримечательностью столицы провинции Хубэй города Уханя в центральной части Китая, вновь открылась для посещения туристов после карантина из-за коронавируса, сообщает 29 апреля агентство Синьхуа.

«Нас не сломит ни одна трудность. Открытие башни заставляет меня чувствовать уверенность в будущем Уханя», — заявил турист У Чжилян из города Сяогань провинции Хубэй, посещая башню.

На старой улице у подножья башни расположилось множество магазинов, которые также возобновили свою работу в преддверии предстоящих майских праздников. Башня не работала с 23 января из-за эпидемии.

Тем не менее, публика отрыта лишь часть башни. Туристам необходимо при входе показать свой пропуск здоровья, замерить температуру тела и только потом насладиться шедевром древнего китайского зодчества. Не более 5400 человек в день смогут посетить башню.