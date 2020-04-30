Урумчи, Китай, , 04:48 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая насчитывается более 427 тыс. чиновников, являющихся выходцами из национальных меньшинств, сообщает 29 апреля агентство Синьхуа.

Чиновники играют важную роль в административном управлении Синьцзяна, в экономике, образовании, науке, технологиях, здравоохранении и культуре региона, заявил пресс-секретарь информационного отдела правительства региона Ильджан Нагьюит.

Китай всегда уделял особое внимание отбору, обучению и найму чиновников из этнических меньшинств, отметил Ильджан. По его словам, благодаря такому трепетному подходу к национальному вопросу, удалось воспитать множество достойных кадров, которые теперь работают на развитие Синьцзяна.

Начиная с 1954 года Китай запустил образовательные программы для обучения управленцев среди этнических меньшинств. На конец 2019 года было воспитано более 5900 этнических талантов среднего и высшего уровня в Синьцзяне.