Сана, , 04:40 — REGNUM Первые два случая смерти от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, зафиксированы в Йемене за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба йеменского минздрава.

При этом ранее сообщалось лишь о шести зафиксированных случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2 на территории Йемена.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в ООН выразили опасения по поводу возможного резкого роста числа заболевших COVID-19 в Йемене. В организации не исключили, что коронавирусная инфекцию уже распространяется в Йемене, однако ее просто вовремя не смогли отследить.

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