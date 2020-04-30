Пекин, , 04:39 — REGNUM Работодатели, которые подозреваются в отказе оплатить заработную плату рабочим мигрантам в Китае, могут попасть под уголовное преследование благодаря новым нормам, которые вступают в силу с 1 мая, сообщает агентство Синьхуа.

Обнародованное несколько месяцев назад положение о гарантии выплаты заработной платы рабочим мигрантам призывает к ужесточению наказания за незаконные действия в указанной области и стало важным юридическим оружием в борьбе с «постоянным недугом» под названием «невыплата заработной платы».

Работодатели, у которых трудятся рабочие мигранты и которые задолжали заработную плату, должны полностью выплатить ее согласно закону, говорится в положении, в противном случае их ожидает уголовное преследование.

Согласно постановлению, работодатели, имеющие задолженность по заработной плате с серьезными последствиями, будут включены в «черный список» и столкнутся с рядом ограничений при получении финансовой поддержки со стороны государства, а также при получении ряда контрактов на госзакупки, помимо прочего.