Санкт-Петербург, , 05:30 — REGNUM Рейс с Мальдив и Шри-Ланки с эвакуированными гражданами России прибыл в аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

По информации городской администрации, этим рейсом должны были прилететь более 100 человек, которые после приземления сдадут тесты на коронавирус и отправятся в самоизоляцию на 14 дней.

Автобусы, на которых прилетевших доставят по домам или в обсерватор, подготовлены в соответствии с требованиями санитарных норм. Во время движения их будут сопровождать экипажи ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, рейс из Шри-Ланки с эвакуированными гражданами России прилетит в петербургский аэропорт «Пулково» в ночь на 30 апреля, на полтора часа позже запланированного.

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