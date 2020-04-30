Якутск, , 04:15 — REGNUM В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении первый зампредседателя правительства Якутии Алексей Колодезников провёл селекторные совещания с представителями Роспотребнадзора республики, МЧС, МВД, минпромгеологии, минздрава, Госкомобеспечения, муниципальных образований Ленского района, руководства «Газпром добыча Ноябрьск», «Стройтранснефтегаз», «ГазАртСтрой», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Алексей Колодезников, заслушав всех участников совещания, подвёл итог: «Газпром добыча Ноябрьск» и подрядные организации должны максимально усилить меры по недопущению распространения коронавируса на месторождении в посёлках.

С властями регионов решить вопросы вывозки сотрудников с Чаянды и нахождения их в обсерваторах.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля 50 вахтовиков выехали из посёлков Чаяндинского месторождения в Омск. Решаются вопросы для дальнейшего урегулирования ситуации.