Гонконг, Китай, , 04:08 — REGNUM Власти Китая отчитались о ситуации с коронавирусной инфекцией за пределами материковой части страны, сообщает 30 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего в специальном административном районе (САР) Гонконг подтверждено 1037 случаев заболевания COVID-19. Из них 830 человек уже вылечились и покинули госпитали страны. Четыре человека скончались.

В САР Макао подтверждено 45 заболевших, из которых 34 человека уже вылечились. На Тайване выявлено 429 заболевших, из которых 311 вылечились. Шесть жителей Тайваня не перенесли болезни.